Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Auto wird zur Sicherheitsleistung

Görlitz, Reutlingen

Am Dienstagnachmittag, den 07. Januar 2020 gegen 14:10 Uhr wurde auf dem Autobahnrastplatz "An der Neiße" ein polnischer PKW VW Sharan angehalten und kontrolliert. Die Überprüfung des 50-Jährigen polnischen Fahrers ergab eine Fahndungsnotiz des Amtsgerichtes Reutlingen. Dieses hatte im Februar 2018 angeordnet, dass der 50-Jährige eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe in Höhe von 3.200 Euro zu zahlen habe.

Für den Fall nicht vorhandener Barmittel wurde durch das Amtsgericht eine Beschlagnahme des Beförderungsmittels oder anderer wertvoller oder werthaltiger Sachen, die Eigentum des Beschuldigten sind angeordnet.

Trotz aller Bemühungen des Fahrers die Sicherheitsleitung aufzubringen, gelang ihm dies zunächst nicht. Daher blieb den Beamten keine Wahl. Zur Sicherung des Strafverfahrens erfolgte die Beschlagnahme des VW Sharans, einschließlich des Fahrzeugscheins und der Fahrzeugschlüssel.

Einige Stunden nachdem der 50-Jährige die Dienststelle verlassen hatte, meldete sich der Mann erneut bei den Ordnungshütern und teilte diesen erleichtert mit, die geforderte Summe in Höhe von 3.200 Euro nun doch zahlen zu können. Am Steuer seines geschätzten Fahrzeuges verließ er dann wenig später den Behördenparkplatz.

