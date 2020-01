Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Geldstrafe bezahlt

Görlitz (ots)

Am Montagmorgen ist in der Biesnitzer Straße in Görlitz ein Mann festgenommen worden. Als Bundespolizisten den 32-jährigen Görlitzer kontrollierten, bemerkten sie, dass dessen Name auf der Fahndungsliste stand. Den Eintrag auf der Liste hatte die Staatsanwaltschaft Görlitz im Dezember des vergangenen Jahres veranlasst. Demnach hatte der Verurteilte eine Geldstrafe, die vom Amtsgericht Görlitz wegen Körperverletzung angeordnet war, bislang nicht beglichen. Schließlich zahlte er unmittelbar nach der Festnahme die fälligen 525,00 Euro und verhinderte damit den drohenden Freiheitsentzug.

