Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - 19-Jähriger mit Baum kollidiert; Aurich - Auto beschädigt; Aurich - Auto von Fahrbahn abgekommen; Ihlow - Autofahrerin leicht verletzt; Großefehn - Zusammenstoß auf Postweg

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - 19-Jähriger mit Baum kollidiert

Ein Renault-Fahrer aus Südbrookmerland ist am Dienstagmorgen in Aurich gegen einen Baum geprallt. Der 19-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit einem Renault Megane auf der Straße Zum Kiefmoor unterwegs. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Baum. Der Südbrookmerländer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im oberen vierstelligen Bereich.

Aurich - Auto beschädigt

Ein schwarzer Audi A4 ist am Montag in Aurich beschädigt worden. Auf dem Parkplatz einer Schule am Extumer Weg touchierte ein unbekannter Autofahrer den Wagen an der hinteren Beifahrertür und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen 7.45 Uhr und 14 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Auto von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer aus Wittmund ist am Montag in Aurich von der Fahrbahn abgekommen. Der 39-jährige Seat-Fahrer war gegen 15.30 Uhr auf der Kirchdorfer Straße unterwegs, als er in Höhe vom Goschmeersweg nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den dortigen Straßengraben geriet. Die Berme wurde beschädigt. Der Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Der Seat Alhambra musste von einem Abschleppunternehmen aus dem Graben gezogen werden.

Ihlow - Autofahrerin leicht verletzt

Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstagmorgen in Ihlow auf der Friesenstraße gekommen. Eine 20 Jahre alte Auricherin war gegen 6.10 Uhr mit ihrem Seat Ibiza auf der Friesenstraße in Richtung Autobahn unterwegs. Vor ihr fuhr eine 20 Jahre alte Frau aus Hesel mit einem Mitsubishi Colt. Die Mitsubishi-Fahrerin bremste ab, um nach links auf die Autobahn abzubiegen. Die Seat-Fahrerin reagierte offenbar zu spät und fuhr auf. Die Fahrerin des Mitsubishi wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Großefehn - Zusammenstoß auf Postweg

Ein Mercedes-Fahrer ist am Dienstag auf dem Postweg in Großefehn mit einem Audi-Fahrer zusammengestoßen. Der 22 Jahre alte Mercedes-Fahrer aus Wiesmoor war gegen 13.20 Uhr auf dem Postweg in Fahrtrichtung Großefehn unterwegs und beabsichtigte nach links in die Oldendorfer Straße abzubiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden 39 Jahre alten Audi-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell