Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: 25-jähriger Tatverdächtiger wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte u.a. in Untersuchungshaft

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 25-jährigen Mann aus Tunesien erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, sich wegen räuberischen Diebstahls, versuchter und vollendeter Körperverletzung sowie eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafbar gemacht zu haben.

Der Tatverdächtige soll am Donnerstag, den 09.01.2020, gegen 12:30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Lussheimer Straße in Hockenheim Waren im Wert von rund 90 Euro in seinen mitgeführten Rucksack gepackt und anschließend ohne Bezahlung das Geschäft verlassen haben. Er wurde nach Passieren des Kassenbereichs von einem Mitarbeiter angesprochen. Um im Besitz der Ware zu bleiben, soll der Tatverdächtige daraufhin versucht haben, den Mitarbeiter zur Seite zu schieben und in einem folgenden Handgemenge mit der Faust sowie mit seinem Rucksack nach dem Mitarbeiter geschlagen haben, der aber ausweichen konnte. Anschließend gelang es dem Tatverdächtigen zu flüchten. Im Rahmen einer Fahndung wurde der 25-Jährige schließlich durch Beamte des Polizeireviers Hockenheim in einer Kleingartenanlage gestellt, festgenommen und zum Polizeirevier Hockenheim gebracht. Hier soll er versucht haben, einen Polizeibeamten mit einem Kopfstoß zu verletzen. Gegen die anschließende Fixierung soll er sich durch Schläge und Tritte gewehrt haben. Ein Beamter wurde bei den Widerstandshandlungen leicht am Unterarm verletzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen Fluchtgefahr erlassen. Er wurde nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers Hockenheim dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell