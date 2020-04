Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchsdiebstahl in Bockenemer Oberschule

Hildesheim (ots)

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth/Bockenem Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum zwischen dem 22.04.2020 und dem 23.04.2020, eine Holztür einer Garage, auf dem Gelände der Oberschule in Bockenem, auf. Hierin war ein silberfarbener Roller der Oberschule abgestellt. Dieser wurde durch durch den/die Täter aus der Garage gestohlen. Durch Ermittlungen und anschließende Kontrollmaßnahmen der Polizeibeamten aus Bad Salzdetfurth am folgenden Tag, gelingt es den entwendeten Roller ausfindig zu machen und mögliche Täter zu identifizieren. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl in der Sache und versucht den genauen Tatablauf zu rekonstruieren(Lö).

