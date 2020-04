Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrüger versuchen an das Geld älterer Personen zu kommen

Hildesheim (ots)

Landkreis Hildesheim - (jpm)Am 23.04.2020 versuchten Betrüger drei ältere Frauen aus Alfeld mit dem sogenannten Enkeltrick um ihr Erspartes zu bringen. In Bockenem versuchte ein unbekannter Täter bei einer 73-jährigen Auskünfte zu ihren wirtschaftlichen Verhältnissen zu erlangen. In keinem der Fälle hatten die unbekannten Anrufer Erfolg.

Gegen 12:30 Uhr rief eine männliche Person bei einer 91-jährigen Alfelderin an und gab sich als ihr Sohn aus. Der Mann gab vor, einen Unfallschaden regulieren zu müssen und verlangte dafür einen unteren, fünfstelligen Geldbetrag. Die Dame war jedoch misstrauisch und rief nach dem Telefonat ihren Sohn an, der ihr bestätigte an keinem Unfall beteiligt gewesen zu sein.

Ein weiterer Fall ereignete sich gegen 14:45 Uhr ebenfalls in Alfeld. Eine 81-jährige wurde von ihrem angeblichen Enkel angerufen. Auch dieses Mal wurde vorgegeben, nach einem Verkehrsunfall einen unteren, fünftstelligen Geldbetrag zur Begleichung des Schadens zu benötigen. Im Glauben darüber ihrem Angehörigen zu helfen, begab sich die Dame zu ihrer Bank, um das Geld zu besorgen. Aufmerksame Bankmitarbeiter erkannten den Betrugsversuch und informierten die Polizei.

Gegen 15:45 Uhr versuchte sich eine unbekannte Frau bei einer 82-jährigen Dame aus Alfeld als Nichte auszugeben. Unter dem Hinweis, einen finanziellen Engpass zu haben, erbat sie einen unteren, fünfstelligen Geldbetrag. Die Seniorin erkannte den Betrugsversuch sofort und beendete das Gespräch.

In Bockenem meldete sich gegen 13:30 Uhr eine unbekannte männliche Person telefonisch bei einer 73-jährigen Frau. Ohne sich zuvor als Bekannter, Verwandter oder Polizeibeamter auszugeben, begann der Mann Fragen zu Bargeld und Ersparnissen zu stellen. Die Angerufene reagierte richtig: Sie legte auf!

Da Betrüger mit ihren Tricks weiterhin aktiv bleiben, gibt das Präventionsteam der Polizeiinspektion Hildesheim wiederholt folgende Hinweise:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht mit Namen meldet und Sie raten sollen, wer in der Leitung ist

Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

Legen Sie auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen

Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie hierfür nicht die Rückruffunktion

Weitere Informationen zu diesem und weiteren Themen finden Sie im Internet unter: www.polizei-beratung.de

