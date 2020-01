Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autotüren in der Hohenkrähenstraße zerkratzt

VS-Schwenningen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw ist es am gestrigen Dienstag zwischen 9.15 Uhr und 12.45 Uhr gekommen. Das betroffene Fahrzeug war in dem Zeitraum in der Hohenkrähenstraße abgestellt und wurde an beiden Türen der Fahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720/8500-0).

Rückfragen bitte an:

Michaela Gerster

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell