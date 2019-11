Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Kiosk eingebrochen

Erkelenz (ots)

Unbekannte Täter schlugen zwischen dem 23. November (Samstag), 17.30 Uhr und dem 25. November (Montag), 8 Uhr, die Scheibe eines Kiosks an der Krefelder Straße ein und gelangten so in den Innenraum. Aus diesem entwendeten sie eine Kasse, in der sich jedoch kein Bargeld befand.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell