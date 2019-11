Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Getränkelager

Übach-Palenberg (ots)

Zwischen 20 Uhr am Sonntag (24. November) und 8.30 Uhr am Montag (25. November) entwendeten unbekannte Einbrecher mehrere Getränkekisten aus einem Lager an der Stadionstraße. Außerdem versuchten sie vergeblich einen Getränkeanhänger aufzuhebeln.

