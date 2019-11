Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Wohnung eingedrungen

Übach-Palenberg (ots)

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Glückaufstraße drangen unbekannte Täter am Montag, 25. November, gewaltsam ein. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 22.45 Uhr durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen ein TV-Gerät, Schmuck sowie Tabak.

