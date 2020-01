Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Gewächshaus gerät in Brand (15.01.2020)

Trossingen (ots)

Vermutlich wegen eines technischen Defekts geriet am heutigen Mittwoch gegen 09 Uhr in der Straße "Im Sandbuch" ein Großteil eines 4m x 30m großen Gewächshauses in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Trossingen und Spaichingen, welche mit vier Fahrzeugen, einer Drehleiter und etwa 28 Einsatzkräften an den Brandort fuhren, hatten das Feuer gegen 10 Uhr gelöscht. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

