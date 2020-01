Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Zusammenstoß beim Ausfahren aus Parkplatz

Rottweil (ots)

Beim Herausfahren aus einem Parkplatz in der Krankenhausstraße hat ein Autofahrer am gestrigen Dienstag gegen 17.30 Uhr ein anderes Fahrzeug übersehen. Ein 84-Jähriger wollte mit seinem VW aus dem beschrankten Parkplatz des Krankenhauses ausfahren, als ein 53-Jähriger mit seinem Hyundai entgegenkam. Der Hyundai-Fahrer bremste ab und wartete, jedoch erkannte ihn der VW-Fahrer zu spät und stieß mit ihm zusammen. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

