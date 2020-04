Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bornum am Harz- Streitigkeiten zwischen Nachbarn auf offener Straße

Hildesheim (ots)

Bornum am Harz (rue): Am Abend des 23.04.2020 kam es gegen 17:30 Uhr in der Straße "Am Zollhaus" im Bockenemer Ortsteil Bornum am Harz zu Streitigkeiten zwischen Nachbarn. Zuvor wurde ein 8-jähriger Junge mit einem Messer bedroht. Im weiteren Verlauf sollen mehrere Personen mit Eisenstangen in der Hand auf der Straße gestanden haben. Aufgrund der Schilderung über den Notruf war die Polizei mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Beim Eintreffen der eingesetzten Kräfte war die Situation bereits sichtlich entspannt. Auch nach Einsatzende verblieb die Lage weiterhin ruhig. Nach der Aufnahme des Sachverhaltes wurden mehrere Anzeigen gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell