Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkoholisierter Opelfahrer verursacht Unfall mit 20.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Einen Unfall mit einem Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro verursachte in der Nacht zum heutigen Mittwoch ein 34-jähriger Opelfahrer in Baunatal. Er war mit seinem Auto von der Straße abgekommen, gegen einen geparkten Ford gekracht und anschließend auf einer Verkehrsinsel zum Stehen gekommen. Wie sich bei der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Süd-West herausstellte, hatte der Fahrer offenbar alkoholisiert am Steuer gesessen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille, weshalb die Polizisten bei dem 34-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe von einem Arzt entnehmen ließen.

Wie die Streife des Polizeireviers Süd-West zum Unfallhergang berichtet, war der 34-jährige Baunataler mit seinem Wagen gegen 00:20 Uhr auf der Altenritter Straße in Richtung Altenritte unterwegs. Im Bereich der Langenbergstraße war der Fahrer mit seinem Opel nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit dem Ford. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Den Schaden an dem Opel beziffern die Polizisten auf etwa 15.000 Euro, während die Beschädigungen an dem geparkten Ford mit rund 5.000 Euro zu Buche schlagen. Den Führerschein des Baunatalers stellten die Beamten sicher. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell