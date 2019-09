Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall- LKW beschädigt Bahnunterführung und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle

Bad Gandersheim (ots)

Freitag, 20.09.2019 um 10:30 Uhr, 37574 Einbeck, L592 Ippensen-Haieshausen. Bad Gandersheim (mue)Der 55-jährige Fahrzeugführer eines Sattelzuges mit Überseecontainer, aus dem Bereich Cuxhaven, befuhr die L592 in Richtung Haieshausen aus Ippensen kommend. Bei der dortigen höhenbeschränkten Bahnunterführung kam es zur Kollision zwischen Container und Unterführung. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt trotz der entstandenen Beschädigungen am Fahrzeug und dem Brückenkopf fort. Ein dahinter befindlicher Zeuge meldete diesen Umstand der Polizei und verfolgte das Gespann. Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Gandersheim konnte das Fahrzeug kurze Zeit später auf der A7 anhalten. Den 55-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die beschädigte Brücke wurde durch den Notfallmanager der Deutschen Bahn sowie die Bundespolizei in Augenschein genommen. Durch die Beschädigungen ist es zu keinen Einschränkungen des Bahnverkehrs gekommen. Der an der Brücke entstandene Schaden wird im fünfstelligen Bereich geschätzt. Das Gespann wurde bei dem Aufprall ebenfalls beschädigt. Dieser Schaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro.

