Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel - Gebäudebrand in Niederzwehren

Kassel (ots)

Am Dienstag, 17.3.2020, um 22.50 Uhr, wurde ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwig-Massie-Straße gemeldet. In einem Appartement im 1.OG kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch. Durch die eingesetzte Feuerwehr Kassel konnten mehrere Personen mittels Drehleiter aus dem Gebäude evakuiert werden. Mehrere Bewohner erlitten leichte Verletzungen aufgrund Rauchgas und wurden an einer durch die Feuerwehr eingerichteten Sammelstelle behandelt, sieben Personen wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Durch die Feuerwehr wird ein Gesamtschaden von 250.000,- EUR geschätzt. Die Arbeiten dauern zurzeit noch an, das Gebäude kann momentan nicht betreten werden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden am kommenden Tag durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kassel geführt.

Westphal, Polizeihauptkommissar

