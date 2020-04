Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wilde Müllablagerung

Hildesheim (ots)

Lamspringe (hop):

In der Zeit von Mittwoch, 22.04.20, 19.00 Uhr, bis Donnerstag, 23.04.20, 09.30 Uhr, wurden an der Landesstraße 466 zwischen Lamspringe und Glashütte mehrere Müllsäcke in blauer und schwarzer Farbe im Bereich des Straßengrabens abgelegt. Desweiteren wurden alte Reifen an dieser Stelle entsorgt. Der Ablagerungsort befindet sich etwa 800 Meter hinter dem Ortsausgang von Lamspringe in Richtung Glashütte linksseitig. Hinweise über Beobachtungen nimmt die Polizei in Bad Salzdetfurth entgegen.

