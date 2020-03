Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere PKW Aufbrüche

Kreis Heinsberg (ots)

Heinsberg - Am Sonntag, 22. März, gegen 5.15 Uhr, drang ein unbekannter männlicher Täter in ein Fahrzeug an der Danziger Straße ein und durchwühlte den Innenraum. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Täter war männlich, zirka 25 bis 30 Jahre alt, hatte eine schmale Statur, kurzes dunkles Haar, einen gepflegten Bart und war mit dunkler Winterjacke sowie grauer Jogginghose bekleidet. Die Tat wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet. Die Ermittlungen dauern an.

Heinsberg-Schleiden - An der Alten Landstraße schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines parkenden Pkw ein und entwendeten aus dem Innenraum eine Geldbörse. Die Tatzeit lag zwischen Freitag, 20. März und Samstag, 21. März. Auch an der Straße Schleiden drangen unbekannte Personen, zwischen Freitag, 20. März und Sonntag, 22. März, in ein Fahrzeug ein. In diesem Fall wurde nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen.

Geilenkirchen-Leiffarth - An der Randerather Straße drangen Unbekannte in ein Fahrzeug ein und entwendeten, zwischen Freitag, 20 März und Samstag, 21. März, eine Geldbörse.

Wassenberg-Myhl - An der Danziger Straße entwendeten Täter eine Geldbörse aus einem Pkw. Auch an der Hochfeldstraße wurde eine Zulassungsbescheinigung aus einem Fahrzeug gestohlen. Beide Taten ereigneten sich in der Nacht zwischen Freitag, 20. März und Samstag, 21. März.

