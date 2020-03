Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verstoß gegen Corona-Verfügung II.

Braubach (ots)

Aufgrund einer Mitteilung über einen Gartenflohmarkt in der Gartenanlage in Braubach wurde dort eine Kontrolle durch die Beamten der Polizeiinspektion Lahnstein durchgeführt. Hier konnte in einer Gartenparzelle in der Tat ein mit Werbezetteln angekündigter Flohmarkt festgestellt werden. "Kunden" befanden sich zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht vor Ort. Der Initiator wurde aufgefordert, den Markt zu beenden und die Werbung umgehend zu entfernen. Auch ihn erwartet eine Anzeige.

