Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung durch Graffiti mit sofortiger Festnahme

Lahnstein (ots)

Am Freitagabend gegen 21 Uhr kam es in der Nähe des St. Elisabeth Krankenhauses in Lahnstein zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Durch einen jungen Mann wurde der Schriftzug "1312" an eine Mauer gesprüht. Der Täter hatte allerdings nicht bemerkt, dass er bei Tatausführung durch zufällig anwesende Zivilbeamte beobachtet wurde, die ihn unmittelbar vor Ort festnehmen konnten. Bei der Überprüfung wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden, weshalb den Täter neben der Anzeige wegen Sachbeschädigung auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet. Daraufhin wurde ein Haftbefehl erlassen und der Täter in die JVA Koblenz eingeliefert.

