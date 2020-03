Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl aus Einfamilienhaus mittels verlorenem Schlüssel

Kobern-Gondorf (ots)

Am Morgen des 18.03.20, zwischen 10:30 - 11.30 Uhr, drangen unbekannte Täter unter gezielter/beobachteter Ausnutzung der Abwesenheit der Bewohner in ein Wohngebäude in der Lennigstraße ein und entwendeten Schmuck und Geldbörse. Dazu wurde der Wohnungsschlüssel der Bewohnerin verwendet, den diese wohl am Vorabend vor dem Gebäude verloren/verlegt hat. Relevante Beobachtungen an Polizeiwache Brodenbach.

