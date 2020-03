Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Kruft (ots)

Eine Verkehrsteilnehmerin befuhr am Abend des 15.03.2020, gegen 18:05 Uhr mit ihrem Pkw die B256 (Ortsumgehung Kruft) in Richtung Plaidt. Hier kam ihr zwischen Nickenicher Straße und der Auffahrt auf die Autobahn 61 ein Auto auf ihrer Fahrbahnseite entgegen, sodass sie nach rechts ausweichen musste und dabei gegen die Leitplanke stieß. Der Entgegenkommende entfernte sich danach in Richtung Mendig. Zu dem Fahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um einen schwarzen Pkw handeln soll.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Andernach (Telefon: 02632-9210 oder E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

