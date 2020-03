Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressemeldung von Freitag, den 13.03.20, bis Sonntag, 15.03.20, 10:00 Uhr

Polizeiinspektion Simmern (ots)

Simmern/Hunsrück: Schülerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 11:15 Uhr in der Koblenzer Straße erlitt eine 13- jährige Schülerin eine Beinfraktur, als sie nach dem Aussteigen aus dem Schulbus vor diesem auf die Fahrbahn trat und von einem vorbeifahrenden PKW erfasst wurde. Das verletzte Mädchen wurde in die Hunsrückklinik Simmern eingeliefert. An dem beteiligten PKW wurde kein Schaden festgestellt.

Ellern/Hunsrück: PKW überschlagen

Nichtangepasste Geschwindigkeit war die Unfallursache für einen Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der B 50 in Höhe Ellern, als ein 32 - jähriger PKW - Führer nach einem Hagelschauer auf glatter Fahrbahn beim Überholvorgang ins Schleudern geriet. Der PKW kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der Böschung und schleuderte dann zurück auf die Fahrbahn. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt; der neuwertige PKW wurde total beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 50.000 Euro.

Rheinböllen-Waldsiedlung: Reifenstecher

Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr wurden Anwohner eines Hauses in der Waldsiedlung durch einen lauten Knall auf einen parkenden PKW aufmerksam, an dem soeben ein Reifen zerstochen worden war. Der Täter war unerkannt geflüchtet; Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Simmern, Tel. 06761/9210, entgegen.

