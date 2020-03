Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Lahnstein - Unfallflucht und Trunkenheitsfahrt

Lahnstein (ots)

Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, den 14.03.2020, gegen 11.25 Uhr wurde in Lahnstein in der Bahnhofstraße ein PKW-Führer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass dieser erheblich alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrsunfallflucht/Straßenverkehrsgefährdung

Am Samstagmorgen gegen 06.35 Uhr wurde der Polizei Lahnstein ein verunfallter PKW auf der B 42 von Koblenz in Fahrtrichtung Lahnstein, unmittelbar zu Beginn der Lahnbrücke, gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass der geschädigte PKW-Führer durch einem Fahrstreifenwechsel des Unfallverursachers, der von der B 260 kommend auf die B 42 auffuhr, derart geschnitten wurde, dass er nach einem Ausweichmanöver mit der Leitplanke kollidierte. Zu dem Unfallverursacher, der einfach weiterfuhr, ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen SUV handeln soll.

Die Polizei Lahnstein bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-9130

pilahnstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell