Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der PI Bendorf vom 13.03.2020 bis 15.03.2020

Bendorf (ots)

Bendorf - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am frühen Samstagmorgen, den 14.03.2020 um 05:02 Uhr, kam es in Bendorf in der Hauptstraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Der geschädigte PKW-Fahrer befuhr die Hauptstraße in Richtung Vallendar als plötzlich aus Richtung der Bachstraße mehrere zum Teil handtellergroße Steine auf seinen vorbeifahrenden PKW geworfen wurden. Der Autofahrer erschrak aufgrund dessen derart, dass er die Kontrolle über seinen PKW verlor und mit einem geparkten PKW kollidierte. Der unbekannte Steinewerfer flüchtete daraufhin zu Fuß durch die Bachstraße. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort wurden die Wurfgeschosse durch die Polizei sichergestellt. Diese stammten augenscheinlich aus einem nahegelegenen Steinbeet in der Bachstraße. An den beiden beteiligten und verunfallten PKW entstand ein Sachschaden von 12500 Euro. Ein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem unbekannten Steinewerfer soll es sich um eine männliche, schmale und dunkel gekleidete Person handeln. Hinweise nimmt die Polizei in Bendorf unter 02622 - 94020 entgegen.

Bendorf - Sachbeschädigung an Wohnhaus

Am 15.03.2020 um 00:45 Uhr kam es in der Rheinstraße in Bendorf zu einer Sachbeschädigung an einer Garage mit angrenzendem Wohnhaus. Ein unbekannter Täter zerstörte eine an der Garage befestigte Kameraattrappe und anschließend noch ein Fenster des Wohnhauses im 1. Stock durch einen Steinwurf. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bendorf zu melden.

Bendorf - Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Am 13.03.2020 in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 23:30 Uhr kam es in der Brexstraße in Bendorf/Sayn in der Nähe der Gaststätte Lindenhof zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten braunen PKW der Marke Citroën. Ein unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand den Lack des Wagens auf der Fahrer-, als auch auf der Beifahrerseite. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise zu der Tat und dem Täter nimmt die Polizei in Bendorf entgegen.

Vallendar - Fundunterschlagung einer Geldtasche

Am 13.03.2020 gegen 14:25 Uhr besuchte der 56-jährige Geschädigte den ALDI-Einkaufsmarkt in der Rheinauf in Vallendar. Dabei vergaß er seine Geldtasche im Einkaufswagen und stellte das Fehlen erst kurze Zeit später fest. Als er in den Markt zurückfuhr, war die Geldtasche mit einem höheren Bargeldbetrag verschwunden und nicht mehr auffindbar. Es liegt nahe, dass sich ein unbekannter Täter dieser bemächtigte und an sich nahm, ohne sie beim Personal des Marktes oder der Polizei abzugeben. Hinweise an die Polizei in Bendorf unter 02622 - 94020.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell