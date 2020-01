Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200120-3: Umhängetasche aus der Hand gerissen - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein unbekannter Radfahrer hat am Samstag (18. Januar) die Umhängetasche eines 26-jährigen Fußgängers geraubt.

Der 26-Jährige ging gegen 09:15 Uhr auf der Adolf-Silverberg-Straße in Richtung Feldstraße. In Höhe des Parkplatzes der Firma "Mobau" näherte sich von hinten ein Fahrrad. Beim Vorbeifahren entriss der Radfahrer dem 26-Jährigen die Umhängetasche, in der sich ein Smartphone befand. Anschließend fuhr der Unbekannte davon. Laut Zeugenangaben handelte es sich um ein dunkelfarbenes Fahrrad mit Gepäckträger. Der Räuber trug eine dunkle Jacke mit aufgesetzter Kapuze. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

