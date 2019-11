Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte steigen in Baustoffhandel ein

Bünde (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Montag (25.11.), um 17.00 Uhr, und Dienstag, um 7.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Baustoffhandel an der Borriesstraße ein. Die Täter gingen eine Tür an und beschädigten diese gewaltsam sodass sie in den Lagerraum eindringen konnten. Aus einem Schrank entwendeten die Unbekannten diverse Werkzeuge. Die genauen Angaben zum Diebesgut werden derzeit noch zusammengetragen. Der bislang entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

