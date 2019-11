Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Anhänger mit Sitzrasenmäher und Werkzeugen entwendet

Bünde (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Freitag (22.11.), um 13.00 Uhr, und Samstag, um 9.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen an der Sachsenstraße geparkten Anhänger samt Inhalt. Der 56-jährige Besitzer des Gefährts hatte diesen samt seines Aufsitzrasenmähers und weiteren diversen Werkzeugen am Freitagmittag verschlossen auf einem Parkplatz einer karitativen Einrichtung abgestellt. Am Montag erhielt er einen Anruf seines Rasenmäherhändlers: Zeugen hatten ein Gartengerät am Klärwerk in Lübbecke aufgefunden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um den entwendeten Rasenmäher vom Anhänger handelt. Vom Anhänger und weiterem Werkzeug fehlt jedoch jede Spur. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

