Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Beschädigungen am fahrenden Zug durch unbekannte Gegenstände - Hier: Neue Erkenntnisse

Ladenburg (ots)

Im Laufe des Tages wurden erste Erkenntnisse zum Ereignis gewonnen. Ermittler der Bundespolizei konnten anhand der Spurenlage feststellen, dass der ICE 1536 an vier Wagen insgesamt neun Beschussstellen aufweist. Laut den Beamten handelt es sich dabei um Schüsse aus einem mit Luftdruck betriebenen Gegenstand, wie beispielsweise einer Luftdruckpistole. Projektile wurden am Zug nicht gefunden. Indes bleibt der konkrete Ereignisort aufgrund zeitlich verzögerter Meldung des Vorfalls unklar. Eine Absuche am Ort des Geschehens konnte demnach bisher nicht erfolgen.

Die Bundespolizei geht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von mehreren Tätern aus, die den Zug während der Fahrt beschossen haben.

