Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Beschädigungen am fahrenden Zug durch unbekannte Gegenstände

Ladenburg (ots)

Die Deutsche Bahn teilte der Bundespolizei Karlsruhe gestern Abend gegen 22:50 Uhr mit, dass der ICE 1536 durch bisher unbekannte Gegenstände beschädigt wurde. Der Vorfall ereignete sich auf der Fahrt von Berlin nach Saarbrücken auf Höhe Ladenburg. Nach derzeitiger Kenntnis gibt es mehrere Beschädigungen an der Außenseite des Zuges. Konkret betroffen sind hier Türen, Fenster und Zugwände. Was genau diese Beschädigungen hervorgerufen hat ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Beschädigungen betreffen die äußere Seite der Doppelscheiben. Demnach gelangten keine Gegenstände in den Innenraum des Zuges, wodurch Reisende zu keiner Zeit gefährdet waren. Der Zug wurde zwecks weiterer Ermittlungen sichergestellt. Die etwa 150 Personen im Zug konnten ihre Reise ab Mannheim mit Regelzugverbindungen fortsetzen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Hierzu wird der Zug im Laufe des Tages durch Fachkräfte der Bundespolizei untersucht, um nähere Informationen zur Ursache des Ereignisses zu erlangen.

Hinweise auf mögliche Täter liegen aktuell nicht vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0721 12016 0 bei der Bundespolizei Karlsruhe zu melden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Daniela Barg

Telefon: 0721 12016 - 103

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell