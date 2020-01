Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200120-2: Unbekannter Mann raubte Handtasche - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitag (17. Januar) hat ein unbekannter Mann die Handtasche einer 57-jährigen Frau geraubt.

Als die Frau gegen 12:45 Uhr von der Arbeit nach Hause ging, attackierte sie "Im Klarenpesch" in Höhe der Kreuzung Dr.-Schulz-Straße von hinten ein unbekannter Mann. Er schlug ihr auf den Hinterkopf und entriss ihr ihre Handtasche. Mit der Beute flüchtete er über die Dr.-Schulz-Straße in Richtung Burgstraße und bog in die Matthiasstraße ab. Ein namentlich nicht bekannter Zeuge im Alter von etwa 30 bis 35 Jahren verfolgte den flüchtigen Räuber und stellte ihn an der Einmündung "Am Judenbroich"/Burgstraße. Der Tatverdächtige überließ dem Zeugen die Beute und lief davon. Der Zeuge lief zurück zur 57-Jährigen und übergab dieser ihre Handtasche. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum einen bitten die Ermittler den Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. Er war von kräftiger Statur, hatte einen Vollbart und war mit zwei jungen Mädchen unterwegs. Zum anderen sucht die Polizei Zeugen, die den Räuber auf dessen Flucht gesehen haben. Er war circa 20 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und hatte einen Dreitagebart. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02233 52-0. (nh)

