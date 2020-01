Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 84- jährige Frau vermisst- Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Vermisst wird die 84- jährige Frau N. aus Elsdorf. Nach vorliegenden Erkenntnissen hatte die Frau ihre Wohnung am Samstag, 18.01.2020 gegen 11:00 Uhr verlassen. Gegen 15:30 Uhr wurde sie letztmalig in der Ortslage Berrendorf, am Sportplatz, gesehen. Sie kehrte nicht nach Hause zurück. Die Vermisste ist auf Medikamente und einen Rollator angewiesen, den sie mitführte. Frau N. wird wie folgt beschrieben:

- 157 cm groß - normale Statur

Bekleidung:

- langer, dunkelbrauner Ledermantel - hellbraune Wollmütze - Brille

Der mitgeführte Rollator hat die Farben orange/ gold. Sämtliche bislang durchgeführten Maßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis bittet darum, bei Hinweisen über den Aufenthaltsort der Frau N. umgehend über die 110 informiert zu werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell