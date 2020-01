Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 16-Jähriger mit Auto unterwegs - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Fahrt endete an einem Zaun.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag (18. Januar) gegen 04:25 Uhr. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Brühl befand sich am Wochenende zu Besuch bei seinen Großeltern in Bornheim. Unbemerkt nahm er den Autoschlüssel seines Großvaters. Mit dessen Pkw holte er zunächst zwei Freunde (17 Jahre und 18 Jahre) in Frechen ab. Die gemeinsame Fahrt endete jedoch in Hürth- Gleuel auf der Ernst-Reuter-Straße. Der 16-Jährige verlor die Kontrolle über den Pkw und prallte auf einer Wiese gegen einen Zaun. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Zwei Zeugen halfen, den nicht mehr fahrbereiten Pkw von der Wiese zu ziehen. Dabei fiel ihnen das jugendliche Alter des Fahrers auf und sie verständigten die Polizei. Der Jugendliche wurde von der Polizei an Erziehungsberechtigte übergeben, eine Verkehrsunfallanzeige wurde gefertigt. (mk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell