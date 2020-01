Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall - Ein Schwerverletzter

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Samstagmorgen (11.01., 09.04 Uhr) befuhr eine 21-jährige Rietbergerin mit ihrem Peugeot den Heideweg in Richtung Batenhorster Straße und beabsichtigte den Kreuzungsbereich in Richtung Brockstraße zu überqueren. Als sich ein 65-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit seinem VW Golf, der auf der Batenhorster Straße in Richtung Bokel fuhr, dem Kreuzungsbereich näherte, kam es zum Zusammenstoß.

Während sich die Peugeot-Fahrerin bei dem Verkehrsunfall leicht verletzte, wurde der Golf-Fahrer hierbei schwer verletzt. Die beiden Unfallbeteiligten wurden nach notärztlicher Erstversorgung mit zwei Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Die 21-Jährige wurde nach ambulanter Behandlung entlassen und der 65-Jährige verblieb zur weiteren Behandlung stationär.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Nach ersten Einschätzungen entstand ein Gesamtschaden von 9 000 Euro.

