POL-PDLU: Kleinniedesheim - Vermisstensuche geglückt

In den frühen Morgenstunden des 26.12.2019 wurde eine 79-jährige Bewohnerin eines Altenheimes als vermisst gemeldet. Die 79-Jährige leidet an starker Demenz und wurde daher mit einem Großaufgebot von Rettungskräften gesucht. Mantrailerhunde der Feuerwehr konnten schließlich die Fährte aufnehmen und zeigten im Bereich des Eckbaches zwischen Kleinniedesheim und Großniedesheim an. Die Feuerwehr konnte die Vermisste dann unterkühlt an der Uferböschung auffinden. Sie wurde zur Untersuchung in die Stadtklinik Frankenthal eingeliefert.

