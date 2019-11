Polizei Gütersloh

POL-GT: Raub in Wohnung - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am frühen Samstagmorgen (09.11., 05.30 Uhr) haben drei bislang unbekannte Personen einen 25-jährigen Mann in seiner Wohnung überfallen.

Die Unbekannten klingelten in den frühen Morgenstunden an der Wohnungstür in der Kernekampstraße. Unter Vorhalt eines Messers, einer Pistole und maskiert forderten die Männer Bargeld. Sie fesselten den 25-Jährigen und suchten nach Bargeld. Mit eine höheren Bargeldbetrag verließen sie anschließend die Wohnung.

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf die Tatverdächtigen. Zwei Männer konnten zu Hause angetroffen werden und vorläufig festgenommen werden.

Da die Tatverdächtigen mit einer Pistole drohten, wurden die Spezialeinheiten mit eingebunden. Im Zuge der Festnahmen wurde eine Softairpistole sichergestellt. Ob es sich dabei um die zuvor genutzte Waffe handelt, wird ermittelt.

Die zwei angetroffenen Männer wurden nach entsprechenden Vernehmungen wieder entlassen.

Ermittler der Kriminalpolizei Gütersloh haben die Ermittlungen aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt können aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens keine weiteren Angaben dazu gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Die Täter sollen, laut Zeugenaussage, schwarz-weiße Masken getragen haben.

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

