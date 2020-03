Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Frau

Erkelenz-Grambusch (ots)

Am Freitag (20. März), gegen 11.30 Uhr, kam es auf der Landstraße 3 zwischen Wegberg-Uevekoven und Erkelenz zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr eine 42-jährige Erkelenzerin aus Richtung Uevekoven kommend mit einem Pkw Mini in Richtung Erkelenz. Etwa 300 Meter vor der Kreuzung mit der Landstraße 46 kam sie aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und durchquerte eine leichten Graben, bevor ihr Fahrzeug gegen ein Metallgeländer prallte. Die 42-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen werden musste.

