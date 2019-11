Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Verletzter bei Brand in einer Werkstatt

Gelsenkirchen (ots)

Bei Arbeiten an einem Fahrzeug in einer Autowerkstatt in Gelsenkirchen-Bismarck am Donnerstag, 14. November gegen 15 Uhr, kam es zu einer Verpuffung, wodurch die Werkstatthalle in Brand geriet. Dabei erlitt ein 23jähriger Mitarbeiter Brandverletzungen an den Unterarmen, welche in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Halle brannte komplett ab, angrenzende Firmengebäude und mehrere abgestellte Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Für die Dauer der Löscharbeiten der Feuerwehr wurde die Kanalstraße für Fußgänger- und Fahrzeugverkehr durch die Polizei komplett gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen / Leitstelle

Holger Stolp

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell