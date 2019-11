Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verkehrsunfälle in Horst mit Leichtverletzten

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 13. November 2019, sind zwei Personen an der Kreuzung Schmalhorststraße und Fürstenbergstraße in Gelsenkirchen-Horst leicht verletzt worden. Ein 51-jähriger Autofahrer beabsichtigte gegen 12.30 Uhr von der Schmalhorststraße aus nach links in die Fürstenbergstraße abzubiegen. Dabei stieß das Fahrzeug des Gelsenkircheners mit der von hinten herannahenden Straßenbahn zusammen, die in Fahrtrichtung Essen unterwegs war. Der Autofahrer und sein Beifahrer wurden bei der Kollision leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Der 32-jährige Beifahrer aus Herne wurde anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 56-jährige Straßenbahnfahrer blieb unverletzt. Die Straßenbahn war zu der Zeit auf Werkstattfahrt und ohne Fahrgäste unterwegs.

Kurze Zeit später, gegen 14.30 Uhr, wurde ein 19-jähriger Fahrgast eines Busses leicht verletzt, als der Bus und ein Lkw an der Kranefeldstraße im Stadtteil Horst zusammenstießen. Beim Herausfahren aus einer Grundstückseinfahrt kollidierte der Laster einer 23 Jahre alten Frau mit dem Bus einer 55-jährigen Fahrerin. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

