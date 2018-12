POL-SE: Pinneberg, An der Mühlenau / Polizei nimmt zwei Buntmetalldiebe vorläufig fest

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch, den 05.12.18, konnte die Polizei in Pinneberg zwei Buntmetalldiebe vorläufig festnehmen. Gegen 22:40 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er hatte soeben beobachtet, dass ein Mann Metallgegenstände von einem Baustellengelände in der Straße "An der Mühlenau" in einen Sprinter lud und dann in Richtung Mühlenstraße davonfuhr. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte das beschriebene Fahrzeug schnell sichten und in der Schauenburger Straße kontrollieren. Im Fahrzeug saßen zwei Männer aus Osteuropa. Auf der Ladefläche befand sich eine größere Menge an Kabeln. Die Männer gaben an, dass dies von einer Hamburger Baustelle wäre. Eine Überprüfung durch eine weitere Streifenwagenbesatzung ergab aber, dass auf der Pinneberger Baustelle (An der Mühlenau) entsprechende Spuren eines Diebstahls vorhanden waren. Daraufhin wurden die beiden Osteuropäer (31 und 39 Jahre alt)vorläufig festgenommen und in den Polizeigewahrsam Pinneberg gebracht. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Beiden vermutlich noch für weitere Buntmetalldiebstähle in der Umgebung in Betracht kommen. Deswegen wurden sie erkennungsdienstlich behandelt. Da beide eine feste Wohnanschrift in Deutschland haben, lagen keine Haftgründe vor und sie wurden wieder entlassen. Sie müssen sich jetzt einem Strafverfahren stellen.

