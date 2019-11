Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Streifenwagen beschädigt - 21jähriger leistet bei Personalienfeststellung Widerstand und landet im Polizeigewahrsam

Mayen, Hahnengasse (ots)

Am späten Samstagabend wurde in Mayen vor der Polizeidienststelle ein dort abgestellter Streifenwagen gleich zweimal kurz hintereinander erheblich beschädigt. Im Rahmen der durchgeführten Fahndung nach dem bzw. den Täter/n wurde in Mayen im Bereich Entenpfuhl ein 21jähriger einer Personenkontrolle unterzogen. Dieser leistete bei der Personalienfeststellung den Beamten gegenüber Widerstand und beleidigte diese mehrfach. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, weiterhin wurde er vorläufig in Gewahrsam genommen.

