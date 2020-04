Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Gronau (Leine)

Hildesheim (ots)

Am Dienstagmittag, den 21.04.2020, ist es in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Gronau (Leine) zu einer Unfallflucht gekommen. Ein am Fahrbahnrand abgestellter Ford Kombi wurde auf Höhe der Hausnummer 1 vermutlich beim Rangieren von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Die Polizei Elze sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben. Tel. 05068-93030.

