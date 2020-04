Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 6 Feuerlöschgeräte gestohlen Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 20.04.2020, 20:00 Uhr, und dem 21.04.2020, 08:00 Uhr, 6 Feuerlöscher aus einem Hochhaus in Ochtersum. Anschließend versprühten die Täter mindestens zwei von ihnen auf dem Innenhof der Grundschule in der Schlesierstraße. Zwei leere Feuerlöscher ließen sie dort zurück.

Durch den Diebstahl der Feuerlöscher wurde ein Schaden im hohen dreistelligen Bereich angenommen.

Zeugen, die in dem Wohnhaus in der Wilhelm-Busch-Straße verdächtige Beobachtungen getätigt haben oder Hinweisgeber, die ein oder mehrere Personen mit Feuerlöschern auf dem Gelände oder in der Nähe der Grundschule Ochtersum gesehen haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

