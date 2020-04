Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falscher Wasserwerker erschleicht sich Zugang zur Wohnung eines Senioren

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am 20.04.2020, um kurz nach 12:00 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter, unter dem Vorwand Wasserwerker zu sein, Zugang in die Wohnung eines 90-jährigen Mannes in der Schillerstraße. Geld oder Wertgegenstände sind nach vorliegenden Erkenntnissen nicht abhanden gekommen.

Den Ermittlungen zufolge erhielt der Senior zunächst einen Anruf, bei dem sich eine männliche Person als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgab. Der Mann führte aus, dass das Wasser angeblich mit Bakterien verseucht wäre und deshalb Arbeiten in der Wohnung ausgeführt werden müssten.

Kurze Zeit später erschien ein vermeintlicher Handwerker an der Wohnung des 90-jährigen. Er zeigte dem Senior auf Verlangen einen Ausweis, auf dem u.a. das Wort "Stadtwerke" stand. Der Unbekannte wurde in die Wohnung gelassen und anschließend ins Badezimmer geführt. Dort ließ der angebliche Handwerker das Wasser laufen und verwickelte den Bewohner in ein Gespräch. Unter dem Hinweis, dass die Arbeiten kostenpflichtig seien, befragte er den Senior nach Wechselgeld.

Letztendlich verließ der Mann die Wohnung, ohne Geldforderungen zu stellen.

Bei einer anschließenden telefonischen Rücksprache mit den Stadtwerken wurde dem 90-jährigen mitgeteilt, dass es sich nicht um einen Mitarbeiter des Unternehmens handelte.

Zur Beschreibung des angeblichen Handwerkers ist lediglich bekannt, dass er einen schwarzen Mundschutz und eine Kopfbedeckung trug.

Zeugen, die eventuell sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

