Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Radfahrer verursacht unter Alkoholeinfluss in Bodenburg einen Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (ste) - Am 20.08.2019, um 17:15 Uhr, ist es in der Straße Sandbrink, bzw. der Verbindungsstrecke zwischen Bodenburg und Breinum, in 31162 Bad Salzdetfurth zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer gekommen.

Beim Durchfahren einer Rechtskurve kommt der 47-Jährige Fahrradfahrer aus Bad Salzdetfurth in den Gegenverkehr und kollidiert mit dem entgegenkommenden Pkw. Der 54-Jährige Pkw-Führer aus Sibbesse kann den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Während der Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass der unfallverursachende Radfahrer mit 2,19 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss steht. In einem Hildesheimer Krankenhaus wird ihm eine Blutprobe entnommen. Anschließend wird er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

