POL-HI: PK Elze: Zwei Fahrzeugführer unter Alkohol- bzw. Drogenbeeinflussung bei Verkehrskontrollen am Wochenende

(bur)Gleich zwei Verkehrsteilnehmer standen im Laufe des letzten Wochenendes unter Alkohol- bzw. Drogenbeeinflussung. Am Freitag fielen den Polizeibeamten des PK Elze gegen 22:55 Uhr ein 20 jähriger Fahrradfahrer in der Johanniterstraße der Ortschaft Gronau auf. Eine Überprüfung der Alkoholisierung ergab bei dem Bantelner einen Wert von 1,97 promille. Da blieb den Beamten nichts weiter übrig, eine Blutprobe anzuordnen, die gleich in der Nachbarschaft im Johanniterkrankenhaus entnommen wurde. Die Weiterfahrt mit dem Fahrrad wurde ihm untersagt. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Einen Tag später kontrollierten die Beamten in der Bethelner Landstraße gegen 12:20 Uhr einen Pkw der Marke Fiat, einer 46 jährigen aus Banteln. Auch sie musste sich einer Blutprobe unterziehen lassen, nur war in ihrem Fall eine mögliche Drogenbeeinflussung der Grund dafür. Auch ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Statt eines Strafverfahrens kommt eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gemäß § 24 a StVG auf sie zu.

