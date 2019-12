Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Technischer Defekt an einer Pelletheizung führt zu Rauchentwicklung in einem Keller

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Sonntag wurden beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 12:50 Uhr zu einem Kellerbrand in der Straße Gracht alarmiert. Der Bewohner einer Doppelhaushälfte war durch den Warnton seines Rauchmelders auf eine Rauchentwicklung im Keller des Hauses aufmerksam geworden und hatte sofort die Feuerwehr verständigt.

Vor Ort gingen zwei mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Trupps in das Gebäude vor und fanden recht bald die Ursache für die Verqualmung: Ein technischer Defekt an einer im Keller befindlichen Pelletheizung führte zu der Rauchentwicklung. Die Heizung wurde durch die Kräfte außer Betrieb genommen und die Räumlichkeiten im Anschluss belüftet. Nach Rücksprache mit dem Bezirksschornsteinfeger konnten die letzten Einsatzkräfte rund eine Stunde nach der Alarmierung wieder in die Feuerwachen einrücken. Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand.(JMS)

