FW-MH: Zahlreiche Rettungsdiensteinsätze beschäftigen die Feuerwehr

Der heutige Sonntag verlief aus Sicht der Berufsfeuerwehr Mülheim insbesondere im Rettungsdienst alles andere als ruhig. Bis Sonntagabend 18.00 Uhr kam es zu insgesamt 45 Einsätzen für den Rettungsdienst. An mehreren Einsatzstellen war zudem die Unterstützung durch Einsatzkräfte der Feuerwehr erforderlich. So kam es gegen 12.00 Uhr zu einer Alarmierung von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Aktienstraße. Dort vermuteten Angehörige eine hilflose Person in der Wohnung und verständigten den Notruf. Durch die Feuerwehr wurde die Tür zur Wohnung gewaltsam geöffnet. Die Bewohnerin war gestürzt und lag bereits längere Zeit hilflos in der Wohnung. Nach erfolgreicher Erstversorgung konnte die Patientin anschließend in ein Mülheimer Krankenhaus transportiert werden. Gegen 15:30 kam es zu einem weiteren medizinischem Notfall auf der Kölner Straße in Mülheim-Saarn. Aufgrund der engen Bauweise des Treppenhauses war ein Transport der Patientin über das Treppenhaus nicht möglich, so dass die Person mittels Drehleiter aus ihrer Wohnung im ersten Obergeschoss gerettet werden musste. Die Kölner Straße war aufgrund der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr für rund 30 Minuten voll gesperrt. Durch einen Rettungswagen des DRK konnte die Patientin anschließend einem Krankenhaus zugeführt werden. Gegen 16.00 Uhr kam es dann zu insgesamt drei parallelen Einsätzen auf der Saarner Straße. Neben einem medizinischen Notfall in einem Linienbus wurden der Leitstelle nahezu zeitgleich eine weitere Person mit Kreislaufschwäche, sowie eine gestürzte Person auf der Straße gemeldet. Da zu diesem Zeitpunkt bereits alle Rettungswagen im Einsatz waren, entsendete die Leitstelle das Kleineinsatzfahrzeug der Feuerwache Broich zur medizinischen Erstversorgung. Ein weiteres Einsatzfahrzeug der Feuerwehr unterstützte die Kräfte des Rettungsdienstes bei dem laufenden Einsatz in dem Linienbus. Nach erfolgreicher Erstversorgung vor Ort konnten auch hier alle Patienten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. (MBö/TTü)

