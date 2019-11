Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher an Haustür überrascht

Hamm-Mitte (ots)

Einen Einbrecher gestört hat am Mittwochabend (27. November) eine Frau auf der Nicolaus-Ehlen-Straße. Die Bewohnerin einer Doppelhaushälfte begab sich gegen 22.45 Uhr aufgrund von verdächtigen Geräuschen zur Hauseingangstür. Zudem hatten ihre Hunde angeschlagen. Als sie das Licht im Haus einschaltete, verstummten die "Rappelgeräusche". Am nächsten Morgen konnte die 38-Jährige Hebelspuren an der Tür feststellen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Wer Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen machen kann, möge sich bei der Polizei in Hamm unter der Nummer - 02381 - 916 - 0 melden.(es)

