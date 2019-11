Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Neuwied (ots)

Am Freitagabend gegen 20:16 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Bendorfer Straße in Engers zu einem Brand. Möglicherweise brach der Brand aus bislang ungeklärter Ursache in der Küche der im ersten Obergeschoss liegenden Wohnung aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und des Löschwasserschadens sind drei der insgesamt vier Wohnungen momentan nicht bewohnbar. Es wurde niemand verletzt; der Sachschaden dürfte sich im oberen, fünfstelligen Bereich bewegen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell